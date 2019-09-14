شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام: تأسيس أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السبت، أن الوزارة ستقيم أكبر مصنع غزل في العالم في أرض الشونة بالمحلة. وقال الوزير إن المصنع يأتي ضمن ٤ مصانع جديدة وسيضم المصنع تحت سقفه ١٨٢ ألف «مردم» تنتج الغزل. وأضاف أن «شركة غزل المحلة ٦٤٠ فدان ومساحة النادي ٣٤ فدانًا».

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