إحباط تهريب 6 تماثيل و13 عملة أثرية بحوزة راكب أجنبى بمطار الأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن بمطار الأقصر الجوى فى ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته 6 تماثيل و13 عملية معدنية يشتبه فى أثريتها. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب وتشديد الرقابة على كل المنافذ بالبلاد. وتمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء الأقصر الجوى من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفره إلى القاهرة، وبحوزته 6 تماثيل صغيرة الحجم و13 عملة معدنية من البرونز والنحاس والفضة يشتبه فى أثريتها، مخفاة داخل حقيبة ضمن أمتعته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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