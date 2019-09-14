شكرا لقرائتكم خبر عن تامر الخشاب يكشف كيف يتم تزوير الفيديوهات على السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض تامر الخشاب المخرج التلفزيونى، تجربة واقعية عن الشائعات التى يتم نشرها على السوشيال ميديا، وذلك من خلال عرضه فيديوهات تتعلق بمشاكل فى الإنشاءات مثل وجود مشاكل فى مشروع دهشور للإسكان الاجتماعى ووجود شروخات كبيرة فيها، بالإضافة إلى حى الاسمرات، بالإضافة إلى وجود مشاكل فى الممشى الزجاجى على كوبرى روض الفرج، وفى النهاية كشف تامر الخشاب أنها مجرد فيديوهات "فيك"، وأنها تمثل طريقة من طرق الاحتيال لاستهداف الشعب المصرى.

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وأوضح الخشاب، خلال مشاركته فى المؤتمر الوطنى للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كيفية تنفيذ هذه الفيديوهات من خلال المونتاج بالاعتماد على التقنيات الحديثة، حتى يتم نشرها الشائعات عن الدولة المصرية، موضحا أن مع اى انجاز تقوم به الدولة المصرية، يتم استهداف هذه الانجازات، ويتم عرض مثل هذه الفيديوهات على قنوات أهل الشر التى تبث الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، حتى نفقد الثقة فى الدولة ولا نشعر بأى انجاز.

وعرض تامر الخشاب فيديو أخر "فيك"، عن سيارة تتحرك فى شارع التسعين فى منطقة التجمع الخامس، ومكتوب عليها "باشا مصر"، وتم التشكيك فى الفيديو، موضحا أن هذا الفيديو الفيك حصل على مليون و400 ألف مشاهدة على صفحة واحدة، وحصل على العديد من التعليقات السلبية التى تهاجم مؤسسات الدولة، ثم عرض كيفية فبركة هذا الفيديو، حيث يمكن بسهولة الاحتيال فى الصوت والصورة حتى يتم عرض الشائعات عن الدولة المصرية والهجوم على المؤسسات المختلفة.

وأشار الخشاب، أن الحرب مستمرة فى نشر الشائعات والأكاذيب من خلال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى، مشددا على ضرورة الحذر من هذه الفيديوهات التى تنشر الأكاذيب عن الدولة المصرية.