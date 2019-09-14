شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: إقامة السدود على نهر النيل لم تكن لتبنى إلا بعد 2011 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إقامة السدود على نهر النيل لم تكن لتبنى إلا بعد 2011. جائ ذلك خلال مداخلته بجلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى: إقامة السدود على نهر النيل لم تكن لتبنى إلا بعد 2011 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.