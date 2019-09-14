شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية والتحويلات منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة طلاب الشهادات الأجنبية منتصف الأسبوع الجارى.
وأضاف عطا لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أيضا أن يتم إعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق والمستنفذين والمتخلفين عن التنسيق منتصف الأسبوع أيضا، مشيرا إلى أنه بنهاية الأسبوع الجارى سيتم الانتهاء من جميع عمليات التنسيق، وأنه سيتم فتح الباب لتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية عقب إعلان نتيجتهم.
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