شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء 929 عملية جراحية بمستشفى الرمد منذ انطلاق منظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد من وزارة الصحة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى الرمد، لمتابعة أعمال المرحلة الثانية بالمستشفي، ومتابعة تقديم الخدمة الطبية للمرضي.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الوفد تفقدت سير العمل بالمستشفى للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، كما شدد على سرعة الإنتهاء من الأعمال النهائية للمرحلة الثانية طبقاً للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى ان تطبيق المرحلة الثانية سيعمل على إضافة العديد من الخدمات الطبية الجديدة لهذا التخصص الهام.

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ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل، أن المرحلة الثانية للمستشفى تشمل الجناح الإدارى والعيادات الخارجية والجناح الداخلي، حيث سيتم إضافة إلى 12 سرير للجناح الداخلى لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصبح 24 سريرا، لتقديم خدمات طبية للمرضى طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

وقال إن وزيرة الصحة كشفت عن إجراء 929 عملية جراحية بمستشفى الرمد التخصصي، منذ انطلاق المنظومة فى الأول من يوليو الماضى وحتى اليوم، بمختلف التخصصات حيث شملت الجراحات عمليات كبرى وصغري، منها عمليات مياه بيضاء، وجلوكوما، وحقن شبكية، وإصلاح حول وجفون، وزراعة قرنية.