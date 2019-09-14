شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: دعم فنى للمديريات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، سير العمل بالبرامج والمشروعات المنفذة بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحر الأحمر بهدف الوقوف على برامج التنمية البشرية المنفذة لرفع كفاءة العنصر البشرى بالمديرية فى اطار العمل على تقديم خدمة افضل للمواطنين والوقوف على الانجازات المتحققة بالبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة.

وخلال اللقاء مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر استمع المحافظ الى عرضا تقديميا من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية بوزارة التضامن الاجتماعى للخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر حيث أشار عثمان إلى أنها تأتى تنفيذا لبرنامج للتنمية البشرية تتضمن اليات الدعم الفنى للقائمين على العمل بالمديرية

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى بتكثيف الاهتمام نحو تقديم سبل وبرامج الدعم الفنى للمديريات ودعم الجهود المحلية لتقديم خدمة افضل للمواطنين مع الاستعانة بالخطط الاستراتيجية والمؤشرات الإحصائية والاستفادة منها فى وضع معالجات حقيقية لتحسين الواقع الخدمى فى المحافظات

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وأضاف عثمان أن الخطة تتضمن 6 محاور للتدريب العاملين فى مجالات الدعم النقدى والإغاثة والأزمات، و الجمعيات والمؤسسات الأهلية و مجال الرعاية الاجتماعية، و الرقابة والمتابعة، إضافة الى القائمين على تقييم وإدارة المشروعات و الضبطية القضائية والتدخل السريع .

وخلال جولته الميدانية تفقد عثمان يرافقه ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحر الاحمر وقيادات العمل بالوزارة الوحدة الشامله لرعاية الاحداث بالغردقه والتى تقوم باستقبال الاطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف وتوفر لهم الرعاية المتكاملة من خلال الخدمات النفسية والاجتماعية والايواء وتضم الوحدة الشاملة مركز استقبال ودار للملاحظة ومكتب مراقبة اجتماعية ورعاية لاحقة ودار للضيافة وآخر للإيداع حيث وقف عثمان على سير العمل بالوحدة واستمع للابناء حول الخدمات المقدمة.

كما زار عثمان مجمع خدمات الاسرة والطفولة بالغردقة والذى يقدم العديد من الخدمات لأهالى الغردقة، ويشمل المجمع حضانة رضع وحضانة للأطفال من عامين حتى 6 اعوام ونادى مسنين ومكتبه ومركز للطفل العامل ونادى طفل حيث استمع عثمان لعرضا حول الخدمات المقدمة بالمجمع وعدد المستفيدين واليات التطوير المستقبلية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ودعم المكون البشرى كما تفقد مبنى مركز التدريب الادارى بالبحر الاحمر وهو احد مشروعات الخطه الاستثمارية الذى اوشك على الانتهاء.

وعلى هامش الزيارة عقد عثمان اجتماعًا موسعًا بقيادات العمل بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر حيث استعرض عثمان مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019- 2020 المنفذة بتضامن البحر الأحمر مع التأكيد على الاهتمام بعامل السرعة والوقت فى انجاز تلك المشروعات كذلك تم استعراض خطط عمل الادارات ومناقشة سبل تنفيذها ومعوقات العمل والحلول، مؤكدًا على ضرورة تيسير الاجراءات على المواطنين وتقديم خدمة افضل عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية و ضرورة التوسع فى مظلة الخدمات المقدمة لتشمل المواطنين فى كل المحافظه وربط من يستحق ببرامج الوزارة المختلفة ومنها برنامج تكافل وكرامة .