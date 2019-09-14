شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء المقابلات الشخصية لـ169 شخصًا من المتقدمين للوظائف القيادية بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن اجراء اللجنة العليا للقيادات المقابلات الشخصية لحوالى 169 شخصاً من إجمالى 442 من المتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، وذلك فى ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن المتقدمين مقسمين كالتالى:"116 متقدم لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و123 متقدم لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا و203 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام"، مؤكدين أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومى 19 و20 مايو الماضى.

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وشدد وزير التنمية المحلية، على سعى الوزارة بصورة دائمة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتى تضم فى عضويتها كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات وذلك بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفى إطار من النزاهة والشفافية الكاملة .

وأوضح الوزير أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء، لافتا إلى أن هذه المسابقة تأتى أيضاً فى إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفى للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء وأنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن تلقى طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقى الطلبات حتى يوم 26 مارس الماضى لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل فى الوزارة فى ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.