صور.. قافلة جامعة الأزهر تجرى الكشف على 2000 حالة بعزبة العرب فى مدينة نصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر القافلة التى نظمتها بمنطقة عزبة العرب بمدينة نصر، فعاليتها بإجراء كشوفات طبية بلغت نحو 2000 حالة مرضية، فضلا عن الفحوصات الطبية والإشاعات والتحويلات إلى مستشفيات الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.
وقدمت القافلة خدماتها الطبية فى تخصصات مختلفة شملت: طب الأطفال والأنف والأذن والرمد والعظام وأمراض النساء والجراحة والمسالك البولية، بالإضافة إلى إجراء بعض العمليات البسيطة.
وعلى هامش القافلة عقدت اللجنة مجموعة من الأنشطة ومنها: عقد امتحان فورى لمحو الأمية لنحو مائة فرد، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات التوعوية والندوات التثقيفية مع عدد من المواطنين ،كما قامت القافلة بتوزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتياجا.
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