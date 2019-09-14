شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحقق تقدمًا فى تصنيف تايمز الدولى للجامعات العالمية لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة حافظت للعام الثانى على التوالى على تواجدها على لائحة تايمز كما حققت هذا العام تقدماً ملحوظًا فى التصنيف بريطانى المنشأ وذلك للعام 2020.

وأشار نجم، إلى أن الجامعة تتميز بجودة عالية فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى لما تحتويه من قامات علمية كبيرة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، مؤكدا حرص الجامعة على التعاون مع المؤسسات الدولية لرفع مستوى البحث العلمى بالجامعة ورفع تصنيفها الدولى.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تمتلك الإمكانيات وتتميز بتخصصاتها الفريدة، وتسعى الجامعة دائما أن تكون فى صدارة التصنيفات العالمية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين فى كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمى والاهتمام بالنشر الدولى والذى يعد معيارًا قويًا فى تصنيف الجامعات.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان استطاعت للعام الثانى على التوالى التواجد على لائحة تايمز للجامعات العالمية والتى تضمنت هذا العام 1300 جامعة عالمية من ضمنهم 20 جامعة مصرية وحصلت جامعة حلوان على الترتيب 11 بين الجامعات المصرية فى التصنيف.