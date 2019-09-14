شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: رصد الحرائق بالأقمار الصناعية للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البيئة، أنها تتابع من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات وسط الدلتا والبحيرة، اجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، حيث تم التفتيش على 327 منشأة صناعية صغيرة منذ بداية سبتمبر الجارى حتى الآن تبين مخالفة 58 منشأة بيئيا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتشمل هذه الصناعات مكامير الفحم غير المطورة ومصانع الطوب الطفلى والمسابك والفواخير.

وتابعت أجهزة وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة اجراءات جمع قش الأرز حيث تم جمع 600 طن قش أرز بمحافظة الغربية وعدد 10 آلاف طن قش بمحافظة كفر الشيخ وذلك من خلال 94 موقع تجميع، مع قيام لجان المرور الليلى برصد مخالفات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين حيث تم تحرير 10 محاضر بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لمخالفات تم رصدها باستخدام التقنيات الحديثة فى رصد الحرائق باستخدام الاقمار الصناعية، ومتابعة نتائج الانذار المبكر الصباحى والليلى لتتبع اماكن الحرائق فى المحافظات وكذلك اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما تضمنت الاجراءات تنفيذ حملات لقياس عوادم السيارات بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة بالتعاون مع مديرية الأمن وإدارات المرور حيث تم قياس 1952 سيارة فى حملات متفرقة تبين مخالفة 77 سيارة الاشتراطات البيئية وتم التنبيه على أصحابها بضرورة عمل صيانة فورية للمركبة وإعادة الفحص مرة اخرى فى غضون 10 أيام من تاريخ الفحص مع توضيح اضرار الانبعاثات الناتجة عن عدم ضبط العادم على الصحة والبيئة.

وفى سياق متصل، تم تنفيذ حملات وندوات ولقاءات جماهيرية لرفع الوعى البيئى لدى المواطنين والمزارعين فى المحافظات الثلاث "الغربية، البحيرة، كفر الشيخ" بأهمية الحفاظ على جودة الهواء وتقليل والحد من الملوثات البيئية الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة القصوى من قش الأرز، حيث بلغت عدد حملات وندوات التوعية المنفذة بهم حتى الآن 341 بالقرى والمراكز.