شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبحث عبر الفيديو كونفرانس تدريب معلمى الثانوى فى النظام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد للدراسة فى المرحلة الثانوية وتحديدا الصفين الأول والثانى الثانوى العام، حيث عقدت الوزارة اجتماعا اليوم السبت مع مديرى المديريات ومسئولى التعليم العام فى المديريات التعليمية.

ويترأس الاجتماع الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والدكتور أحمد ضاهر مساعد وزير التربية والتعليم للبنية التكنولوجية وبعض قيادات الوزارة.

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وقالت مصادر، مسئولة لـ" الخليج 365"، إن اللقاء يبحث تدريب المعلمين على النظام الجديد، بالتنسيق مع إحدى الشركات وكيفية استخدام التابلت والتدريس من خلال استخدام السبورات الذكية البنية التكنولوجية فى المدارس.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أطلقت برنامجًا جديدًا لتدريب معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى لدعم جميع معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى فى مجال التعليم والتربية، وتناول المحتوى أشكالًا جديدة من التربية التى تدعم الطريقة الجديدة للتقييم مثل التعلم القائم على التحقيق وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية، وربط المفاهيم بتطبيقات الحياة الحقيقية، على أن يتم توزيع التابلت للصف الأول الثانوى فى شهر نوفمبر وتنتهى فى شهر ديسمبر.