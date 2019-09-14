شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يحاضر فى مؤتمر الأسر الجامعية بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، محاضرة اليوم السبت، خلال مؤتمر الأسر الجامعية التابعة لأسقفية الشباب.

ويعقد المؤتمر حاليا ببيت كرمة الوادى بوادى النطرون، وذلك بحضور قداسة البابا نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

كان البابا تواضروس قد ترأس مساء الأربعاء عشية عيد النيروز بالكاتدرائية وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى التهنئة لجموع الشعب بمناسبة السنة القبطية الجديدة، لافتا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الأساس هى كنيسة شهداء منذ تأسيسها على يد القديس مارمرقس.

وأضاف البابا تواضروس أنه مع بداية العام القبطى الجديد يجب على الإنسان أن يسلك فى كل أمور حياته بتدقيق وأمانة، وأن يقدم الخدمة للآخرين بشكل دائم، وأن تتعلق قلوبنا بالسماء وألا نرتبط بالأرض لأن الزمن هنا محدود وأنه يجب أن يتطلع الإنسان إلى حياته الأبدية.