وزيرة السياحة تنعي فؤاد سلطان الوزير الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نعت وزيرة السياحة، وجميع العاملين في الوزارة، فؤاد سلطان وزير السياحة والطيران المدني الأسبق، الذي وفاته المنية صباح اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن.

وبحسب بيان اليوم، قالت وزيرة السياحة، إن الوزير فؤاد سلطان، كان واحداً من مؤسسي قطاع السياحة في مصر وساهم في النهوض بصناعة السياحة، ويعتبر القدوة لجميع وزراء السياحة الذين تعاقبوا من بعده.

وتقدمت وزيرة السياحة والعاملين بالوزارة وهيئاتها بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكريم وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وتولى فؤاد سلطان منصب وزير السياحة والطيران المدني منذ منتصف الثمانينات وحتى عام 1993.