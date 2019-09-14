محافظ القاهرة: حملات مسائية لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن هناك حملات مسائية لإعادة الانضباط لأحياء القاهرة تشمل 6 أحياء يوميًا بالتتابع.

وأكد عبدالعال، في بيان، اليوم السبت، استمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية بشوارع العاصمة وتفعيل القانون ضد المخالفين والقضاء على بؤر الباعة الجائلين وإشغالات الأسواق العشوائية وإزالة الأكشاك المخالفة وإخلاء الأرصفة للمشاة وإزالة الحواجز الحديدية وضبط الحركة المرورية.

وأضاف المحافظ، أن حملات إعادة الانضباط لشوارع العاصمة تتم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بكافة أجهزتها خاصة المرور وشرطة المرافق بالإضافة إلى مسئولي الأحياء وإدارت المحلات والإشغالات ومسئولي هيئة النظافة.

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وذكر محافظ القاهرة أن الحملات استهدفت حتى الآن 13 حيًا من بينها (الزمالك - عابدين - الأزبكية - بولاق أبوالعلا - روض الفرج - مصر الجديدة - النزهة).

وأضاف المحافظ، أن الحملات قامت بمراجعة تراخيص المقاه والمحلات وإغلاق غير المرخص منها وإلزام المرخص بالمساحات المخصصة له كما تم مراجعة التزام المحال بالاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 270 إزالة إدارية و33 محضر إشغال و19 محضر بائع متجول و11 محضر بيئة.