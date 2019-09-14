أوائل الثانوية العامة يغادرون مطار القاهرة لبدء جولة أوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، متوجهين إلى إيطاليا على رحلة مصر للطيران لبدء جولة أوروبية.

تم استقبال أوائل الثانوية العامة، في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وإنهاء إجراءات سفرهم، من قبل فريق من العلاقات العامة بالشركة، والتقاط صورا تذكارية قبل الرحلة.

وحظى أوائل الثانوية العامة، بحفاوة كبيرة من قبل العاملين بالمطار، قبل توديعهم إلى رحلتهم الأوروبية، التي كانت قد سبقتها تكريمات كثيرة من جهات ومؤسسات بالدولة تقدير لتفوقهم الدراسي.