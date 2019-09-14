التنمية المحلية: إجراء المقابلات الشخصية لـ169 متقدمًا لوظائف الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن وزير التنمية المحلية، إجراء اللجنة العليا للقيادات، المقابلات الشخصية لحوالي 169 شخصًا من إجمالي 442 من المتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، وذلك في ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم السبت، إن المتقدمين مقسمين كالتالي (116 لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة - 123 لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا - 203 لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام).

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومي 19 و20 مايو الماضي.

وشدد الوزير، على سعي الوزارة بصورة دائمة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار إلى أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتي تضم في عضويتها كل من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية السابق، ونائب لمجلس الدولة، وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات، وذلك بناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضح الوزير، أن عملية إختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وأضاف أن هذه المسابقة تأتي أيضًا في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوي الآداء، لافتًا إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناء على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

يذكر أن الوزارة أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين ومدت فترة تلقي الطلبات حتي 26 الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقًا للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.