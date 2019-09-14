بدء الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

بدأت فعاليات الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بمركز المنارة بمنطقة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب عالى الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بمشاركة نحو 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

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ويحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن مشاركة 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة.

وتشهد فعاليات المؤتمر -والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط- 3 جلسات أهمها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.