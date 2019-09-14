ضبط سائق سرق 3 حقائب من سيدة عربية بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سائق قام بسرقة حقائب إحدى السيدات وبداخلها مشغولات ذهبية، بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص تمكن الرواد إسلام عز، ومحمود وهدان، ومحمد عصام، ومروان عثمان، وأحمد علاء، ضباط مباحث القسم، من ضبطه وتبين أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة سبق إتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" وبحوزته 3 حقائب بداخلهم مشغولات ذهبية، متعلقات شخصية.

Advertisements

وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد عمرو محسب، مفتش المباحث، عن مصدر المضبوطات اعترف بأنه حال عمله كسائق بإحدى شركات الأجرة ورد إليه طلب توصيل عبر تطبيق الشركة من أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا لمطار القاهرة، وحال وصوله تقابل مع إحدى السيدات تحمل جنسية دولة عربية ، قامت بتسليمه الحقائب المشار إليها، فاستغل عودتها للفندق لإنهاء إجراءات إقامتها واستولى على الحقائب وفر هارباً.

وأمكن التوصل إلى المجني عليها ومقيمة بالدولة التي تحمل جنسيتها، وتم التواصل مع معها هاتفياً وقررت بقيامها بالسفر، وأقرت بعدم سابقة قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة لتأخرها عن موعد الطائرة المقرر وبسرد المضبوطات عليها تليفونياً تعرفت عليها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب، والعقيد شريف فتحي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.