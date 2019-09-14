ضبط 10 أطنان أسلاك كهربائية ونحاس مجهولة المصدر بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط كمية من الأسلاك الكهربائية ورخام النحاس مصنعة من خامات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر داخل مصنع أسلاك كهربائية بالبساتين. وردت معلومات سرية أكدتها تحريات رجال مباحث القاهرة بقيام مسئول عن مصنع أسلاك كهربائية بمنطقة البساتين بإدارة مصنع "بدون ترخيص" وتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر، وعُثر بداخل المصنع على "5" أطنان كسر نحاس أحمر- 5 طن أسلاك كهربائية" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

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