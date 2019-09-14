القبض على المتهمين بسرقة سيارة تاكسي من قائدها بالإكراه في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت أجهزة الأمن القبض على مرتكبي واقعة سرقة سيارة تاكسي من قائدها بالإكراه بالسويس.

تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من سائق مقيم بفيصل بقيام شخصان وفتاة باستيقافه حال سيره بالسيارة الأجرة تاكسي التي يعمل عليها بمنطقة الصباح فيصل وإيهامه بتوصيلهم إلى منطقة الألبان بالأربعين، وقاموا بتهديده بسلاح أبيض عبارة عن خنجر والاستيلاء على السيارة وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائي شارك فيه ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان، سبق اتهام أحدهم والقبض عليه في 5 قضايا متنوعة، سيدة.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم جميعا بالسيارة المبلغ بسرقتها حال تواجدهم بمنطقة فيصل كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

بعرض المتهمين على المبلغ تعرف عليهم وقرر أنهم مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بغرض مساومة المجني عليه للتحصل منه على مبلغ مالي مقابل إعادة السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.