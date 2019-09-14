ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 791 مليار جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:
نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط 1084 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 135 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 46 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 93 قضية في مجال الجمارك، 360 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.
كما ضُبط 108 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 333 حكم قضائي، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 791,802,081,1 مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
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