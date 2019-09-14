بحوزتهما 119 طربة.. ضبط متهمين بالاتجار في الحشيش بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، قيام عاطلان -لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بمدينة السلام بالقاهرة- بالتردد على دائرة القسم لممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام؛ أمكن ضبطهما حال سيرهما بسيارة ملاكي بطريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي بدائرة القسم، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية آلية، و13 خزينة لذات السلاح، و197 طلقة نارية من ذات العيار.

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بالإضافة إلى بندقية خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، و119 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,900 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارتهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.