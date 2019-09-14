في أسبوع.. كشف غموض 59 جريمة وضبط 600 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق شن الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء بمديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- في مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (706 متهم) وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري 2 بندقية مششخنة - 2 فرد محلى– 5 طلقات مختلفة الأعيرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 4,800 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 40 جرام لمخدر الحشيش، 575 جرام لمخدر الهيروين)، تنفيذ 4482 حكم قضائي متنوع، تأمين تنفيذ 37 قرار إزالة، ضبط 1300 قضية متنوعة أخرى.

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وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (661) قطعة سلاح ناري، عبارة عن 1 رشاش- 63 بندقية آلية – 118 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 51 طبنجة – 428 فرد محلى الصنع - 2995 طلقة مختلفة الأعيرة – 1752 قطعة سلاح أبيض، ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها مسدس- 12 فرد محلى- 5 طلقات نارية - أدوات وأجزاء التصنيع.

ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام 423684 حكم قضائي، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 57 متهماً، ارتكبوا 72 حادث سرقة متنوع، كما ضُبط 202 قضية أحداث، 17443 قضية مرافق عامة، ضبط 20 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض 59 جريمة متنوعة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 254051 مخالفة مرورية متنوعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.