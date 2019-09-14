أخبار مصر | برلمانية: مؤتمرات الشباب أصبحت محط أنظار العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مؤتمرات الشباب أصبحت محط أنظار العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن مؤتمرات الشباب أصبحت ركيزه أساسية للتواصل مع الشباب بشكل مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية.

وأضافت "درويش"، أن مؤتمرات الشباب هى فكرة مصرية خالصة انبثقت من افكار الشباب، لافتة إلى أن نجاح هذه الفكره وتكرارها اكثر من مره حتى وصلنا للمؤتمر الثامن، المقام اليوم بمركز المنارة بالتجمع الخامس، يؤكد على وعي الشباب المصري الوطني ووطنية، مؤضحة أن هذا الحدث الجليل أصبح حدث عالمي لما يمثله من أهمية كبرى لدى الشباب ليس المصري فقط بل شباب العالم أجمع، وخاصة أنه يعتبر هو إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر للشباب عما يدور بداخلهم وموقفهم من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أكدت وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ما يميز مؤتمرات الشباب أيضا هو الخروج بتوصيات وتوجيهات مباشرة لتنفيذ ما يطلبه الشباب، ويتم الإلتزام بهذه التوصيات من قبل القيادة السياسية بشكل جيد حتى يحقق ما يأمله الشباب.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المؤتمر الوطني لشباب بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد بمثابة أيقونة الدولة المصرية الحريصة على اقحام الشباب فى الحياة السياسية والتعريف بقضايا وآلام ومشاكل وطنهم مصر للمشاركة فى وضع الحلول اللازمة لحلها.

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وأوضح عامر، أن مشاركة الرئيس مع الشباب يجعل الحوار فيه مصداقية وشفافية ووضع اكثر من المتوقع حيث يتم مناقشة الشباب خلال طرح اسئلتهم فضلا عن تقديم رؤى وحلول لهذة المشاكل بما يعنى مشاركة الشباب فى صناع القرار لبلدهم ومستقبلهم، ولفت الى إن الدولة المصرية وأجهزتها حريصة على تنفيذ ما تسفر عنه مثل هذة المؤتمرات الوطنية الشباببية من خلال تحويل توجيهات الرئيس السيسى إلى أفعال على أرض الواقع فى أسرع وقت.

وبدأت اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب وعدد من الوزراء والمسئولين.

النسخة الثامنة للمؤتمر، تأتي بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات من مختلف المحافظات.