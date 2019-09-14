أخبار مصر | النائب علاء عابد يصل إلى تونس لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب علاء عابد يصل إلى تونس لمتابعة الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه سيتابع فعاليات الانتخابات الرئاسية من العاصمة التونسية تونس.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر ناهز 92 سنة، وكان قد نقل إلى المستشفى العسكري إثر "وعكة صحية"، وشغل السبسي منصب الرئيس منذ العام 2014، فيما تزعم حزب "حركة نداء تونس" بعد تأسيسه له عام 2012، وعرف السبسي بأنه كان من أبرز الخصوم للإسلاميين في تونس قبل انتخابه رئيسا.
ويشارك البرلمان العربي بوفد برئاسة عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي، يضم ستة أعضاء من ست دول عربية وهي (مصر ومملكة البحرين وجمهورية العراق وسلطنة عُمان والمملكة المغربية ودولة ليبيا)، لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية، غدا الأحد، وتأتي مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية التونسية حرصا منه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية ودعم ومواكبة الانتقال السياسي في الجمهورية التونسية، وذلك تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية.
ووضع البرلمان العربي خطة عمل لمتابعة هذه الانتخابات المهمة في مختلف مراحلها، حيث سيقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز اﻻنتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة وعددٍ من الولايات التونسية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وسيقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير للدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي لرفعه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة العملية الانتخابية.