أخبار مصر | النائب علاء عابد يصل إلى تونس لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب علاء عابد يصل إلى تونس لمتابعة الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، عضو البرلمان العربي، إلى العاصمة التونسية، لمتابعة أعمال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية، والمقرر إجراؤها غدًا الأحد، وذلك ضمن وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي، يشارك في متابعة الانتخابات، التي يتنافس فيها عدد من كبار السياسيين في البلاد.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه سيتابع فعاليات الانتخابات الرئاسية من العاصمة التونسية تونس.