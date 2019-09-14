أخبار مصر | "مصر للطيران" تكرم أوائل الثانوية العامة بمطار القاهرة.. وتمنحهم تذاكر مجانية لزيارة إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تكرم أوائل الثانوية العامة بمطار القاهرة.. وتمنحهم تذاكر مجانية لزيارة إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة المسافرين صباح اليوم على رحلتي مصرللطيران رقم Ms705 ،Ms703 المتجهتين إلى مدينة ميلانو بإيطاليا من مبنى الركاب رقم 2 خلال سفرهم لقضاء رحلة العمر.

وفي هذا الإطار، صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية تسعى دائما لدعم المتفوقين علميا وإكسابهم مهارة التعرف على الثقافات المختلفة، ومن خلال هذه الرحلة فإننا نهدف أن يتعرف أبنائنا على المكانة التي وصلت إليها منظومة الطيران المدني من خلال تجربة السفر الفعلية التي يقوم بها الطلبة والتي تبدأ بزيارة مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة والقيام بجميع إجراءات ومراحل السفر وكذلك مشاهدة درجات التكنولوجيا والرفاهية المتوفرة علي متن طائرات الشركة.

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وأضاف عادل، أنه يتمنى أن يستفيد الطلبة بقدر كبير من هذه الزيارة ويعيشون ولو لوقت وجيز تجربة الحياة العملية التي يعيشها الفرد بعد اجتيازه للمراحل التعليمية فهم نخبة متميزة من الشباب قادرين على صنع مستقبل مشرق لهم، مؤكدا أنه ومن منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على المشاركة سنوياً في رعاية أبناء مصر المتفوقين تقديراً منها بأهمية دعم النخبة المتميزة من الشباب القادر على صنع مستقبل مشرق لبلده، قامت الشركة بمنحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية بدول أوروبا، وهذا العام تقدم مصرللطيران تذاكر مجانية لعدد 43 طالبا من اوائل الجمهورية لزيارة مدن إيطاليا .

واستقبل فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي، بعثة طلبة الثانوية العامة بصالة الخدمة المميزة والترحيب بهم ومنحهم هدايا تذكارية تقديرا لتفوقهم الدراسي وتشجعيا على مواصلة النجاح.

ومن ناحية أخرى، أعرب أوائل الثانوية العامة وأسرهم والوفد المرافق لهم قبل انطلاق الرحلة، عن شكرهم العميق للشركة الوطنية مصر للطيران، والتي تقوم بهذا الدور من منطلق مسئوليتها المجتمعية تجاه تحفيز الشباب المصري الواعد وخاصة المتميزين منهم في مختلف المجـالات.