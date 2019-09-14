أخبار مصر | الجيزة تقضي على الكثافة الطلابية بـ20 مدرسة جديدة بتكلفة 308 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تقضي على الكثافة الطلابية بـ20 مدرسة جديدة بتكلفة 308 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد محافظة الجيزة، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019- 2020، بثوبها الجديد، من خلال تزيين الفصول وحملات نظافة مكثفة بمحيط المدارس.

وتستقبل المحافظة العام الدراسي الجديد، بـ42 مدرسة جديدة وتوسعات تكلفت 483 مليون جنيه، بإجمالي 982 فصلًا دراسيًا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدوله لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول، إضافه الى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس.

ونوه المحافظ، بأن المدارس المقرر دخولها الخدمه مع بداية العام الدراسي تتنوع ما بين مدارس انشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا، وتم استكمال الاعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية ومدارس تم عمل إحلال جزئى لها وتعلية لتحقيق اقصى استفاده ممكنه منها.

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وأوضح أنه سيتم دخول 20 مدرسة انشاء جديد للخدمة بتكلفة تقدرية حوالي 308 مليون جنيه باجمالي 577 فصلا، و6 مدارس انشاء جديد دخلت الخدمة جزئيًا بتكلفة تقديرية حوالي 106 مليون باجمالي 178 فصلا، و4 مدارس توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالي 12 مليون جنية باجمالي 54 فصلا، و8 مدارس توسع تم تجهيزها لدخولها الخدمة بتكلفة تقديرية 38 مليون جنيه باجمالي 105 فصل، بالإضافة الي مدرستين تم تنفيذ عملية احلال جزئي وتعلية بهما بتكلفة تقديرية حوالي 5،5 مليون جنيه باجمالي 23 فصل ومدرستين احلال وتعلية جاري تجهيزها لدخولها الخدمة بتكلفة تقديرية حوالي 13،5 مليون جنيه باجمالي 45 فصل دراسي.

وشدد "راشد" على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالاثاث اللازم قبل البدء في العام الدراسي الجديد.

وأوضح "راشد" أن المدارس الجديدة هي مدرسة الفاروق عمر للتعليم الأساسي ومدرسة أمهات المؤمنين للتعليم الأساسي بالهرم، ومدرسة المؤمن للتعليم الأساسي بمنشأة القناطر، وعبد الرحمن بن عوف الرسمية للغات والحياة الرسمية للغات والحياة للتعليم الأساسي ومدرستي اسامة بن زيد للتعليم الأساسي، وكرم نوفل للتعليم الأساسي بالصف، ورياض الصالحين باطفيح وهضبة الاهرام تجريبي متميز بالهرم والحياة الثانوية، والجيل الجديد باكتوبر، والفؤاد للتعليم الأساسي بالعياط وعز الدين الفقي الاعدادية بابو النمرس، وخاتم المرسلين للتعليم الأساسي والكوثر للتعليم الأساسي والشيماء للتعليم الأساسي وأحمد شوقي الثانوية والامام محمد عبده الثانوية بأكتوبر ومدرسة الأزهار بالعياط.

