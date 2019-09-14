أخبار مصر | فؤاد بدراوي: لقاءات الشباب بالرئيس فرصة كبيرة لتعميق الوعي المستنير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فؤاد بدراوي: لقاءات الشباب بالرئيس فرصة كبيرة لتعميق الوعي المستنير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، سكرتير عام حزب الوفد، إعجابه الشديد بخلية العمل التى يشكلها القائمون على تجربة لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب قائلا:"إنها فرصة مهمة لتعميق الوعى المستنير التي تبثه مثل هذه اللقاءات، وجسر هام لاستمرار التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة من أعلاها".

وأضاف بدراوى، أن مناقشة قضايا الإرهاب وسبل مواجهته في فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة لها أهمية للغاية خاصة بعد أن تقلصت حجم العمليات الإرهابية بنحو ٩٥ % منذ ٢٠١٣ حتى الآن، وهو أمر يوضح بالنتائج نجاح المواجهات التى قادتها الدولة والمجتمع فى مواجهة هذا الخطر.

كما أشار سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن تزايد أهمية هذه اللقاءات تأتي من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ وهو ما يحدث دائما مع التوصيات التى يعلنها الرئيس بنفسه والتى تعمل الحكومة والبرلمان والأحزاب على تنفيذها وتلبيتها، مُشيرًا إلى أن شباب الوفد كان ومازال يشارك ويتابع هذه اللقاءات، كما سيكون لديه معسكر خاص به قريبًا والهدف منه نشر وسائل التدريب والتأهيل التى تعمل عليها الدولة وتعنى بها أجندة الوفد حتى نعضد جميعًا من قدرة الأجيال الجديدة على الإدارة والمشاركة والقيادة ومواجهة التحديات.

كما انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب المصري وعدد من الوزراء والمسئولين، وتعقد النسخة الثامنة للمؤتمر الوطنى للشباب، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات من مختلف المحافظات، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات عن المؤتمر:

• يعقد المؤتمر لمدة يوم واحد فقط.

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• تقسيم المؤتمر لثلاث جلسات كالآتى:

• تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.

1) استعراض تطور الإرهاب وتنامى الإرهاب فى المنطقة.

2) عودة مقاتلين داعش.

3) توصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم.

4) التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

• تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع.

1) دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة.

2) كيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقى.

3) استعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعى.

4) طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

• الجلسة الختامية اسأل الرئيس.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنويع أماكن إقامة المؤتمرات حيث عقدت في شرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية والعاصمة الإدارية وبجامعة القاهرة وبفندق الماسة بالقاهرة.

