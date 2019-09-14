أخبار مصر | فرج عامر: مؤتمر الشباب "أيقونة" الدولة المصرية للمشاركة في صنع القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: مؤتمر الشباب "أيقونة" الدولة المصرية للمشاركة في صنع القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "عامر"، أن مشاركة الرئيس مع الشباب يجعل الحوار فيه مصداقية وشفافية ووضع اكثر من المتوقع حيث يتم مناقشة الشباب خلال طرح اسئلتهم فضلا عن تقديم رؤى وحلول لهذة المشاكل بما يعنى مشاركة الشباب فى صناع القرار لبلدهم ومستقبلهم، ولفت الى إن الدولة المصرية وأجهزتها حريصة على تنفيذ ما تسفر عنه مثل هذة المؤتمرات الوطنية الشباببية من خلال تحويل توجيهات الرئيس السيسى إلى أفعال على أرض الواقع فى أسرع وقت.
وانطلقت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب المصري وعدد من الوزراء والمسئولين.
وتعقد النسخة الثامنة للمؤتمر الوطنى للشباب، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات من مختلف المحافظات.
• يعقد المؤتمر لمدة يوم واحد فقط.
• تقسيم المؤتمر لثلاث جلسات كالآتى:
• تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.
1) استعراض تطور الإرهاب وتنامى الإرهاب فى المنطقة.
2) عودة مقاتلين داعش.
3) توصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم.
4) التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.
• تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع.
1) دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعى بطرق حديثة.
2) كيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقى.
3) استعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعى.
4) طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.
• الجلسة الختامية اسأل الرئيس.
ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنويع أماكن إقامة المؤتمرات حيث عقدت في شرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية والعاصمة الإدارية وبجامعة القاهرة وبفندق الماسة بالقاهرة.
وكان آخر هذه المؤتمرات المؤتمر الوطنى السابع للشباب والذي عقد في فندق الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة في يوليو 2019، وكان من أبرز جلساته جلسة محاكاة الدولة وجلسة "اسال الرئيس".