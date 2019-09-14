أخبار مصر | فرج عامر: مؤتمر الشباب "أيقونة" الدولة المصرية للمشاركة في صنع القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: مؤتمر الشباب "أيقونة" الدولة المصرية للمشاركة في صنع القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المؤتمر الوطنى لشباب بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد بمثابة أيقونة الدولة المصرية الحريصة على اقحام الشباب فى الحياة السياسية والتعريف بقضايا وآلام ومشاكل وطنهم مصر للمشاركة فى وضع الحلول اللازمة لحلها.

وأوضح "عامر"، أن مشاركة الرئيس مع الشباب يجعل الحوار فيه مصداقية وشفافية ووضع اكثر من المتوقع حيث يتم مناقشة الشباب خلال طرح اسئلتهم فضلا عن تقديم رؤى وحلول لهذة المشاكل بما يعنى مشاركة الشباب فى صناع القرار لبلدهم ومستقبلهم، ولفت الى إن الدولة المصرية وأجهزتها حريصة على تنفيذ ما تسفر عنه مثل هذة المؤتمرات الوطنية الشباببية من خلال تحويل توجيهات الرئيس السيسى إلى أفعال على أرض الواقع فى أسرع وقت.

وانطلقت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب المصري وعدد من الوزراء والمسئولين.

وتعقد النسخة الثامنة للمؤتمر الوطنى للشباب، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات من مختلف المحافظات.