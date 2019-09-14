أخبار مصر | رئيس "الشئون المالية بالتضامن": دعم فني للمديريات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الشئون المالية بالتضامن": دعم فني للمديريات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، سير العمل بالبرامج والمشروعات المنفذة بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، بهدف الوقوف على برامج التنمية البشرية المنفذة لرفع كفاءة العنصر البشري بالمديرية، في إطار العمل على تقديم خدمة افضل للمواطنين والوقوف على الإنجازات المتحققة بالبرامج والمبادرات الخاصة بالوزارة.

وبدوره استمع محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، إلى عرض تقديمي من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي للخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، والذي أكد عثمان بانها تأتى تنفيذا لبرنامجا للتنمية البشرية تتضمن آليات الدعم الفنى للقائمين على العمل بالمديرية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتكثيف الاهتمام نحو تقديم سبل وبرامج الدعم الفنى للمديريات ودعم الجهود المحلية لتقديم خدمة افضل للمواطنين مع الاستعانة بالخطط الاستراتيجية والمؤشرات الإحصائية والاستفادة منها في وضع معالجات حقيقية لتحسين الواقع الخدمي في المحافظات.

وقال "عثمان" إن الخطة تتضمن 6 محاور للتدريب العاملين في مجالات الدعم النقدي والإغاثة والأزمات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومجال الرعاية الاجتماعية، والرقابة والمتابعة، إضافة الى الفائمين على تقييم وإدارة المشروعات والضبطية القضائية والتدخل السريع.

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كما تفقد "عثمان" برفقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وقيادات العمل بالوزارة الوحدة الشاملة لرعاية الاحداث بالغردقة، والتي تقوم باستقبال الأطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف وتوفر لهم الرعاية المتكاملة من خلال الخدمات النفسية والاجتماعية والإيواء وتضم الوحدة الشاملة مركز استقبال ودار للملاحظة ومكتب مراقبة اجتماعية ورعاية لاحقة ودار للضيافة وآخر للإيداع حيث وقف عثمان على سير العمل بالوحدة، واستمع للأبناء حول الخدمات المقدمة.