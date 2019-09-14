أخبار مصر | رئيس "الشئون المالية بالتضامن": دعم فني للمديريات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الشئون المالية بالتضامن": دعم فني للمديريات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدوره استمع محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، إلى عرض تقديمي من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي للخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالتضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، والذي أكد عثمان بانها تأتى تنفيذا لبرنامجا للتنمية البشرية تتضمن آليات الدعم الفنى للقائمين على العمل بالمديرية.
وجاء ذلك في إطار توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتكثيف الاهتمام نحو تقديم سبل وبرامج الدعم الفنى للمديريات ودعم الجهود المحلية لتقديم خدمة افضل للمواطنين مع الاستعانة بالخطط الاستراتيجية والمؤشرات الإحصائية والاستفادة منها في وضع معالجات حقيقية لتحسين الواقع الخدمي في المحافظات.
وقال "عثمان" إن الخطة تتضمن 6 محاور للتدريب العاملين في مجالات الدعم النقدي والإغاثة والأزمات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية ومجال الرعاية الاجتماعية، والرقابة والمتابعة، إضافة الى الفائمين على تقييم وإدارة المشروعات والضبطية القضائية والتدخل السريع.
كما تفقد "عثمان" برفقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، وقيادات العمل بالوزارة الوحدة الشاملة لرعاية الاحداث بالغردقة، والتي تقوم باستقبال الأطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف وتوفر لهم الرعاية المتكاملة من خلال الخدمات النفسية والاجتماعية والإيواء وتضم الوحدة الشاملة مركز استقبال ودار للملاحظة ومكتب مراقبة اجتماعية ورعاية لاحقة ودار للضيافة وآخر للإيداع حيث وقف عثمان على سير العمل بالوحدة، واستمع للأبناء حول الخدمات المقدمة.
كما قام عثمان بزيارة مجمع خدمات الأسرة والطفولة بالغردقة والذي يقدم العديد من الخدمات لأهالي الغردقة.
ويشمل المجمع حضانة رضع وحضانة للأطفال من عامين حتي 6 أعوام ونادي مسنين ومكتبة ومركز للطفل العامل ونادي طفل، حيث استمع عثمان لعرضا حول الخدمات المقدمة بالمجمع وعدد المستفيدين واليات التطوير المستقبلية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ودعم المكون البشرى كما تفقد مبنى مركز التدريب الادارى بالبحر الاحمر وهو أحد مشروعات الخطة الاستثماريه الذى اوشك على الانتهاء.
وعلى هامش الزيارة عقد عثمان إجتماعا موسعا بقيادات العمل بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، حيث أستعرض عثمان مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019- 2020 المنفذة بتضامن البحر الاحمرمع التاكيد على الاهتمام بعامل السرعة والوقت فى إنجاز تلك المشروعات، كذلك تم استعراض خطط عمل الادارات ومناقشة سبل تنفيذها ومعوقات العمل والحلول.
وأكد "عثمان" ضرورة تيسير الإجراءات علي المواطنين وتقديم خدمة أفضل عبر الوحدات والادارات الاجتماعية وضرورة التوسع فى مظلة الخدمات المقدمة لتشمل المواطنين في كل المحافظه وربط من يستحق ببرامج الوزارة المختلفة ومنها برنامج تكافل وكرامة.