أخبار مصر | مؤتمر الشباب| السيسي يوجه رسالة هامة للمصريين: الوحش خرج عن السيطرة من أطلقوه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الشباب| السيسي يوجه رسالة هامة للمصريين: الوحش خرج عن السيطرة من أطلقوه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة أن يواكب الخطاب الديني طبيعة العصر، محذرًا من أن الإرهاب في تزايد وليس انحصار على مستوى العالم، حيث أن هناك إرهابيين في سوريا وإدلب يتوجه إلى دول أخرى مثل مصر، وليبيا، ووسط أفريقيا، واصفًا ظاهرة الإرهاب بـ"الوحش الذي خرج عن سيطرة من أطلقوه".

وأشار السيسي، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، إلى أن هناك دول منذ 1992 تتواصل مع تلك الجماعات الإرهابية لتعطيهم وزن وثقل حقيقي في التأثير على المنطقة والساحة الدولية بشكل أو بآخر.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبا حضور ومشاهدي النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب، قائلا، "إحنا في مصر بخير".

وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب المصري وعدد من الوزراء والمسئولين.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشباب المصري والاستماع إلى أرائه بكل حرية وشفافية، كما يقوم الرئيس بالرد على الشباب، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الرئيس والشعب المصري خصوصًا فئة الشباب.

وأفرزت مؤتمرات الشباب عددًا من التوصيات من أهمها إنشاء لجنة للعفو عن الشباب المحبوسين والتى قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية وتم الإفراج عن عدد من الشباب الذين لم تتلوث أيدهم بالدماء، كما تم تقديم بعض المقترحات التى تمت الموافقة عليها.

وتستمر شرارة مؤتمرات الشباب في التواصل، بالحوار الدوري بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انطلاق الشرارة الأولى في نوفمبر 2016 من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ.

وتأتي فعاليات المؤتمر تحت عنوان "ابدع انطلق" من أجل إطلاق طاقات الشباب المصري، ولتكون المؤتمرات منصة للحوار المباشر بين الرئيس والشباب والمسؤولين في مختلف القطاعات.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنويع أماكن إقامة المؤتمرات حيث عقدت في شرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية والعاصمة الإدارية وبجامعة القاهرة وبفندق الماسة بالقاهرة.

وكان آخر هذه المؤتمرات المؤتمر الوطنى السابع للشباب والذي عقد في فندق الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة في يوليو 2019، وكان من أبرز جلساته جلسة محاكاة الدولة وجلسة "اسال الرئيس".

