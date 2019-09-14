أخبار مصر | مؤتمر الشباب|"السيسي" يوجه رسالة إلى رجال الدين: "إحنا متأخرين 800 سنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الشباب|"السيسي" يوجه رسالة إلى رجال الدين: "إحنا متأخرين 800 سنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتساءل "السيسي"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، هل رجال الدين ترى تأثير عدم االمواجهة الفكرية وتصويب الخطاب الديني، مضيفا: "إنت مش مصدق إنك متأخر 800 سنة في التفسير.. ومش بتكلم في ثوابت، محدش يتكلم في ثوابت".
وأضاف "السيسي"، "ربنا مش منزل أديان عشان تصطدم مع بعضها".
ويعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته لمدة يوم واحد.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، عقد في نهاية شهر يوليو الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستماع للشباب، من خلال مؤتمرات الشباب، والتي تعقد بصفة دورية، ولم تقتصر فقط على المؤتمرات الوطنية بل امتدت للمؤتمرات الإفريقية ومؤتمرات تجمع شباب العالم أيضًا.
كما يحرص الرئيس السيسي، على جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يستمع فيها إلى كافة الأسئلة الموجهة من الشباب ويجب عليها، كما أنه يوجه بضرورة تفعيل التوصيات التي تخرج عن المؤتمرات ويتابعها بنفسه.