أخبار مصر | مؤتمر الشباب|"السيسي" يوجه رسالة إلى رجال الدين: "إحنا متأخرين 800 سنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الشباب|"السيسي" يوجه رسالة إلى رجال الدين: "إحنا متأخرين 800 سنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب في تزايد وليس انحصار على مستوى العالم، واصفًا ظاهرة الإرهاب بـ "الوحش الذي خرج عن سيطرة من أطلقوه".



وتساءل "السيسي"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، هل رجال الدين ترى تأثير عدم االمواجهة الفكرية وتصويب الخطاب الديني، مضيفا: "إنت مش مصدق إنك متأخر 800 سنة في التفسير.. ومش بتكلم في ثوابت، محدش يتكلم في ثوابت".



وأضاف "السيسي"، "ربنا مش منزل أديان عشان تصطدم مع بعضها".

ويعد المؤتمر الوطني للشاب من المحافل الهامة التي تجتمع بها القيادة السياسية مع الشباب لمناقشتهم والاستماع إليهم في الأمور المختلفة، ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة 1600 مشارك. ويعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته لمدة يوم واحد. Advertisements ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، عقد في نهاية شهر يوليو الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.