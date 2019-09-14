أخبار مصر | مؤتمر الشباب| جت بظروفها.. أقوى تصريح من السيسي عن الجيش المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الشباب| جت بظروفها.. أقوى تصريح من السيسي عن الجيش المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، إلى أن مصر لن تقع طالما جيشها واقفا، مضيفا: "محدش هيقدر يوقع مصر طالما جيشها موجود"، منوهًا بأن مصر تقدم طاقات بشرية ومعنوية ومالية على مدار الست سنوات الماضية في سبيل مواجهة الإرهاب.
وتستمر شرارة مؤتمرات الشباب في التواصل، بالحوار الدوري بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انطلاق الشرارة الأولى في نوفمبر 2016 من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ.
وكان آخر هذه المؤتمرات المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي عقد في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة في يوليو 2019، وكان من أبرز جلساته جلسة محاكاة الدولة وجلسة اسال الرئيس.
وسنعرض عددا من التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات الشباب السابقة:
مؤتمر الشباب بأسوان:
أسفرت توصيات المؤتمر عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتحسين مستوى جودة الحياة في الصعيد، وتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في اللفترات السابقة لإنشاء السد العاالي، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.
مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:
أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.
مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:
أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.
منتدى شرم الشيخ:
وكانت توصياته عبارة عن تحويل المنتدى غلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين الشباب العربي والأفريقي، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن، وغنشاء المركز الأفريقي للشباب لاستيعاب طاقات الشباب الأفريقي، ووضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والتطرف.
مؤتمر العاصمة الإدارية:
وجه بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حوار مستمر ودائم، وتشكيل مجموعات من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة، واطلاق المشروع القومي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتكليف الحكومة باطلاق مشروع التحول الرقمي.
مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:
قرر مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتدشين مركز وطني لتأهيل وتدريب الشباب، وعقد مؤتمر دوري لمتابعة تنفيذ القرارات، وسرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام.