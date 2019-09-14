أخبار مصر | مؤتمر الشباب| جت بظروفها.. أقوى تصريح من السيسي عن الجيش المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الشباب| جت بظروفها.. أقوى تصريح من السيسي عن الجيش المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، إلى أن مصر لن تقع طالما جيشها واقفا، مضيفا: "محدش هيقدر يوقع مصر طالما جيشها موجود"، منوهًا بأن مصر تقدم طاقات بشرية ومعنوية ومالية على مدار الست سنوات الماضية في سبيل مواجهة الإرهاب.

وأضاف، "منسناش شهدائنا، ولن ننساهم"، مشددا على ضرورة متابعة معركة الإرهاب وتأثيره حتى لا يتفاقم، متابعا: "يا ترى رجال الدين حاسين بالموضوع.. ربنا لا يمكن ينزل أديان تصطدم مع الدنيا". وتستمر شرارة مؤتمرات الشباب في التواصل، بالحوار الدوري بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انطلاق الشرارة الأولى في نوفمبر 2016 من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ.

وتأتي فعاليات المؤتمر تحت عنوان "ابدع انطلق" من أجل إطلاق طاقات الشباب المصري، ولتكون المؤتمرات منصة للحوار المباشر بين الرئيس والشباب والمسؤولين في مختلف القطاعات.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنويع أماكن إقامة المؤتمرات حيث عقدت في شرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية والإسكندرية والعاصمة الإدارية وبجامعة القاهرة وبفندق الماسة بالقاهرة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب مثل السرطان يستهدف تدمير الدول، مضيفا: "محدش هيقدر.. ده جيش مصر وهو مركز الثقل ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة بحالها"، متابعا ضاحكًا: "هي جت بظروفها بس أنا مش هبعد عن الموضوع الأساسي".

وكان آخر هذه المؤتمرات المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي عقد في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة في يوليو 2019، وكان من أبرز جلساته جلسة محاكاة الدولة وجلسة اسال الرئيس.

