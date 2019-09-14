أخبار مصر | مؤتمر الشباب| "السيسي": الإرهاب فكرة شيطانية.. "يا نسلم يا نقف ضدهم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الشباب| "السيسي": الإرهاب فكرة شيطانية.. "يا نسلم يا نقف ضدهم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حضارات الأمم ومستقبلها يتم تدميرها بسبب الإرهاب، مضيفا: "لازم نكون حريصين على مناعتنا وقدرتنا يا مصريين خاصة بعد ما حدث في 2011".



وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، إلى أن مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت، منوها بأنه لا توجد حرب تقليدية يمكن أن تدمر دول، ولكن الإرهاب يمكن أن يفعل ذلك.



وأكد أن حجم تدمير الذي حدث في سوريا كان هائلا، والإرهاب يهدف في المقام الأول إضعاف أي دولة، موجهًا رسالة للمصريين: "يا تسلموهم.. يا نقف ضدهم هي دي الحكاية"، مؤكدًا أن الصراع سيظل مستمر، منوها بأن الإرهاب فكرة شيطانية يستهدف ضرب مركز ثقل الدين كفكرة. وأكد أن حجم تدمير الذي حدث في سوريا كان هائلا، والإرهاب يهدف في المقام الأول إضعاف أي دولة، موجهًا رسالة للمصريين: "يا تسلموهم.. يا نقف ضدهم هي دي الحكاية"، مؤكدًا أن الصراع سيظل مستمر، منوها بأن الإرهاب فكرة شيطانية يستهدف ضرب مركز ثقل الدين كفكرة. ويعد المؤتمر الوطني للشاب من المحافل الهامة التي تجتمع بها القيادة السياسية مع الشباب لمناقشتهم والاستماع إليهم في الأمور المختلفة، ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة 1600 مشارك. ويعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته لمدة يوم واحد. Advertisements ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، عقد في نهاية شهر يوليو الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، ويحضر شباب البرنامج الرئاسي، مع شباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب رجال الأعمال.



وتتضمن أجندة المؤتمر والذي سينعقد لمدة يوم واحد 3 جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرتين، وقبل انطلاق المؤتمر الوطني الثامن أعلنت إدارة المؤتمر عن استقبال الأسئلة لعرضها على الرئيس خلال جلسة "اسأل الرئيس".