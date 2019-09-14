أخبار مصر | مؤتمر الشباب| "السيسي": الإرهاب "أداة" يستخدم لتدمير نفسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الشباب| "السيسي": الإرهاب "أداة" يستخدم لتدمير نفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، إلى أن هناك تنظيمات إرهابية استطاعت استقطاب مجموعة كبيرة من الشباب، مضيفا أن الإرهابي مجرد أداة يستخدم لتدمير نفسه وبلده.
وأضاف أن المجموعات المستقطبة كان يتم عمل تنظيم فكري متكامل لها من الألف للياء، منوهًا بأننا نواجه تحدى يسمى العائدون من التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أنه بعد انتهاء الإرهاب في افغانستان تم استخدام المسلحين كأداة لتدمير الدول، معقبا: "دماغ الإرهاب ومموله مش معروفة بوضوح".
ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب على رأس أولوياته منذ توليه الحكم، ويعتبر الاستثمار في البشر وتنمية البشر من أهم الأشياء التي يجب أن تكون موجودة في مصر.
ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستماع للشباب، من خلال مؤتمرات الشباب، والتي تعقد بصفة دورية، ولم تقتصر فقط على المؤتمرات الوطنية بل امتدت للمؤتمرات الإفريقية ومؤتمرات تجمع شباب العالم أيضًا.
كما يحرص الرئيس السيسي، على جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يستمع فيها إلى كافة الأسئلة الموجهة من الشباب ويجب عليها، كما أنه يوجه بضرورة تفعيل التوصيات التي تخرج عن المؤتمرات ويتابعها بنفسه.