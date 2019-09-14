أخبار مصر | مؤتمر الشباب| "السيسي": الإرهاب "أداة" يستخدم لتدمير نفسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الشباب| "السيسي": الإرهاب "أداة" يستخدم لتدمير نفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب بوابة خلفية لتفادي صدام بين دول كبرى، ولولا دعم دول له ما كان استمر بهذا الشكل، منوها بأنه تم إنشاء مدارس للإرهاب في عدد من الدول مثل أفغانستان لتحقيق عدد من الأهداف.



وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، إلى أن هناك تنظيمات إرهابية استطاعت استقطاب مجموعة كبيرة من الشباب، مضيفا أن الإرهابي مجرد أداة يستخدم لتدمير نفسه وبلده.