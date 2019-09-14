مصر | ضبط 3 بحوزتهم 2 كيلو هيروين و500 جرام فودو بالقاهرة

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وتمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملين سبق اتهامهما في 3 قضايا، وسائق) حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام- فرد خرطوش - 3 طلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي- ميزان حساس – 5 هاتف محمول). وتمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملين سبق اتهامهما في 3 قضايا، وسائق) حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام- فرد خرطوش - 3 طلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي- ميزان حساس – 5 هاتف محمول). وكما تمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) حال تواجدها بمنطقة سكنها وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 500 جرام- مبلغ مالي- سلاح أبيض "نصل معدني"- ميزان حساس – هاتف محمول). فيما تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلي من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 500جرام- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مبلغ مالى – 2هاتف محمول).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وحدد القانون المصري عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة علي استيرادها وتصديرها وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل الى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو انتاجها وزراعاتها. Advertisements أما بخصوص بيعها بداخل مصر، فقد نصت المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه. ونصت كل من المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لضبط قضايا المواد المخدرة تُسفر عن ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام بجانب 500 جرام من مخدر الفودو وأسلحة نارية وذخائر.



لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.



تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.