مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 82 قضية مخالفة متنوعة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 82 قضية مخالفة متنوعة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (82) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 8 إنتاج خبز ناقص الوزن، 15 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 22 عدم الإعلان عن اسعار.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات: ضبط (2875) قضية تموينية متنوعة خلال 72 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية (بدون ترخيص) والخاصة بأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لحيازته داخل الثلاجة إجمالي (10،500) طن (مصنعات اللحوم - دهون حيوانية فشة – كوارع – طحال ) غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد من تقرير اللجنة الفنية لمديرية الطب البيطري بوزارة الزراعة ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة.

- ضبط مالك مصنع لتعبئة طفايات الحريق (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتصنيع طفايات الحريق سابقة الإستخدام من خامات مغشوشة وتدوينه على المنتج النهائي علامات تجارية ومقلدة لكبرى الشركات، وضبط بحيازته عدد (3050) طفاية حريق منتج نهائي، عدد (3080) قطعة ( جهاز ضغط – قاعدة – وش طفاية – عداد – خرطوم )، وكذا (1،500) طن (خامات إنتاج رديئة لمواد البناء).

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- ضبط أميني عهدة بمركز تعبئة تابع لشركة النيل للمجمعات بدائرة مركز شرطة شبين القناطر (بمحافظة القليوبية) لإستلامهما وحيازتهما كميات من السلع الغائية ( أرز تمويني – سكر – فول ) غير مطابقين للمواصفات المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية من حيث الصلاحية والوزن بإجمالى (17،456) طن.

- ضبط مالك مصنع للسلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة شبرا خيت (بمحافظة البحيرة) لقيامه بإنتاج وتصنيع سلع غذائية مستخدمًا خامات إنتاج يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لعدم وجود أي بيانات تدل على مصدرها وصلاحيتها وتم ضبط عدد (54720) عبوة، وكذا (980) كيلو جرام من خامات إنتاج (ذرة مجروش – زيت طعام – مكسبات طعام ).

- ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية (بمحافظة القاهرة).. لحيازته كمية قدرها (25،800) طن سلع غذائية "دقيق- عسل جلوكوز- مسلي" معبأة داخل أجولة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

- ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كوم حمادة (بمحافظة البحيرة) لحيازته عدد (2550) عبوة من السلع الغذائية "العصائر" المعبأة دخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

- ضبط المدير المسئول عن أحد المكتبات لتجارة الأدوات المدرسية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الأزبكية (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (29800) قطعة أدوات مدرسية ومكتبية مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية.

- ضبط المدير المسئول عن أحد الشركات لتجارة المستلزمات والمستحضرات الطبية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الساحل (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (15303) قطعة مستلزمات ومستحضرات طبية مختلفة مهربة جمركيًا ذات الأثر الطبى بالغ الضرر على الصحة العامة والإقتصاد القومى، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

- ضبط مسئولة عن مخزن بلدي بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة) لقيامها بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وإستيلائها على (593860) جنيه، مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.