مصر | ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر في البساتين

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل- مقيم بدائرة القسم) بحيازة كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، داخل مخزن كائن بذات العقار سكنه بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش المخزن عُثر على (90 كرتونة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وهناك عقوبات للغش التجاري، فنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

