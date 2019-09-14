مصر | سقوط عاطل روج لأدوية مجهولة المصدر على "فيس بوك" بالدقهلية

رصدت الأجهزة الأمنية قيام مستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية تم استهداف المذكورة وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم في إدارة الحساب، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وباستكمال التفتيش تم ضبط (عدد 1180 عبوة مختلفة الأنواع من الأدوية ومستحضرات التجميل المستوردة مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة).



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وإدارة الحساب المشار إليه للترويج لبيع أدوية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستفادة ماديًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أنه هناك نوعين من الدواء المستورد المهرب، النوع الأول تطالب نقابة الصيادلة بإدراجه بقوائم وزارة الصحة، ويتم تسجيله بشكل رسمى حتى يتم استيراده بشكل منتظم من قبل الدولة، وعدد أصناف هذا النوع نحو 200 صنف، تم الاتفاق عليها، والنوع الثانى لا بد من وضع قيود عليه، وأغلب أصنافه من المنشطات الجنسية، التي غالباً ما تكون مغشوشة.

وأن السلاسل أحد أسباب انتشار الدواء المهرب في مصر، وهذا في حد ذاته غش تجاري، بالإضافة لمخالفات التهرب الضريبي، ومخالفة لقانون مزاولة المهنة، وتؤدي إلى احتكار أصحاب رؤوس الأموال للصيدليات، وهذا ما يؤثر سلباً على شباب الخريجين، وأن هناك لجاناً دورية تقوم بالتفتيش على الصيدليات، للكشف عن الدواء المستورد المهرب وغير الرسمي، وأن عقوبة وجود دواء مستورد داخل الصيدلية قد تكون الغلق.