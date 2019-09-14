مصر | تأجيل دعوى إلغاء حجب موقع قناة الشرق لـ3 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إلغاء حجب موقع قناة الشرق لـ3 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوى أيمن نور، بصفته صاحب قناة وموقع الشرق، المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

واختصم "نور" في الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما، وأنهم مساهمين في صدور هذا القرار.



وكما سبق وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأحد الماضي، بخصوص دعوي تجديد جواز سفر "نور" بحجز الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٦٢ قضائية علّيا، المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري (أول درجة) بتجديد جواز سفره للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل. وكما سبق وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأحد الماضي، بخصوص دعوي تجديد جواز سفر "نور" بحجز الطعن رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٦٢ قضائية علّيا، المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري (أول درجة) بتجديد جواز سفره للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل. وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه". وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه. Advertisements ولفت الطعن إلى أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذه البلد، كما يحرض الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها، لذا وجب الغاء جواز سفره ومنعه من دخول البلاد. وكان أيمن نور، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا، وأقر الحاضر عن "نور" أن موكله مقيم حاليًا بفرنسا، وطلب إدخال خصوم جدد بالدعوى، وقضت المحكمة بتجديد جواز سفره، وهو ما دعي هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الخارجية بالطعن لإلغاء حكم أول درجة..