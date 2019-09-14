مصر | "أبوه غني".. حكاية خطف "طفل منشأة ناصر" وطلب فدية 3 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوه غني".. حكاية خطف "طفل منشأة ناصر" وطلب فدية 3 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة خطف الأطفال باختلاف أعمارهم وأصبحت ظاهرة خطيرة على المجتمع، وتعددت الأسباب فمنهما الخطف لاستخدامهم في أعمال التسول أو لسرقة الأعضاء أو لخلافات سابقة مع أهل الطفل فيتم اختطافهم للانتقام منهم أو لطلب فدية، مثلما حدث في هذه الواقعة في منطقة منشأة ناصر، بعدما حاول 3 أشخاص اختطاف طفل وطلب فدية من أسرته لعلمهم بثراء والده، إلا أن تمكن ضباط المباحث من القبض عليهم وتحرير الطفل وتسليمه لأهله.

وأمام نيابة منشأة ناصر اعترف "أحمد.م"، عامل في أحد المطاعم ملك والد الطفل المختطف، وأنه كان على علم بثراء والد الطفل فاختمرت في ذهنه فكرة شيطانية وخطط لخطف الطفل بالاشتراك مع اثنين آخرين من زملائه ويوم الواقعة قاما باستدراج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة وإخفاؤه لدى اثنين من أصدقائه بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وقاما بتعيين حراسة عليه وطلب فدية قدره 3 ملايين جنيه من والده مقابل إطلاق سراح نجله.

وكما استمعت النيابة إلى أقوال والد الطفل المختطف والذي أكد الواقعة وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم يطالبه بفدية للإطلاق سراح نجله.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة مباحث منشأة ناصر بلاغا من أحد المواطنين يفيد باختفاء نجله عقب خروجه من المنزل وتلقيه في وقت لاحق اتصالًا تليفونيًا من أحد الأشخاص يطالبه بدفع بفدية لإطلاق سراح نجله، وبإعداد الأكمنة اللازمة وتكثيف التحريات تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم بالواقعة أقروا بها على النحو المشار إليه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

