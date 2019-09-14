مصر | تعرف على التاريخ الكامل لنشأة وزارة العدل

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وأسباب نشأة نظارة الحقانية في 1878م:
وهو ما أسف عليه الخديوى إسماعيل وقابله بالفتور والاعتراض قائلاْ بالحرف الواحد للقنصل الإنجليزي عندما ذهب لتهنئتة بمجلس النظار " إنني منزعج من التنازلات التى قدمتها والتضحيات التي ضحيتها، ولكن لعلمي بأنها ضرورية فقد قبلتها بدون أسف بالرغم من أنها تكلفنى خسارة كبيرة في سلطتى وهيبتي، كما انها تكلف عائلي أملاكها ".
- ولما كانت وزارة العدل تشغل جانبًاًًً هامًا ومظهرًا أصيلًا لبنيان السلطة التنفيذية في البلاد ؛ إذ إنها جزء لا ينفصم عن الهيكل الوزاري، بل تعد من الوزارات السيادية التي تتعلق أعمالها بسيادة الدولة على أرضها وممارسة شعبها في اقتضاء حقوقه الأصلية، الأمر الذي يحدو بنا إلى دراسة التطور التاريخي لنشأة وزارة العدل ونشاطاها في تاريخ مصر الحديث.
والتطور التاريخي لنشأة وزارة العدل:
- قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد على باشا فى عام 1805 كان السلطان العثماني في إسطانبول يرسل إلى الوالى التركي بمصر عدد 24 بيكا يتولون المصالح الكبرى فى مصر - إلى أن تم تولية محمد علي باشا الذي أنشأ جهازا بيروقراطيا جديدا تبعا لاحتياجاته الإدارية يعرف باسم ( الدوواين ) وبدأه في بداية حكمة بنشأة ( ديوان الوالى أو الخديوي ) وكانت اختصاصاته مزيجًا من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام في المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل في النزاعات بين الأهالي المواطنين والأجانب على السواء خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.
وفى عام 1825 أصدر محمد على أمرًا عاليًا إلى ( كتخدا بيك ) بإنشاء المجلس العالي الملكي:
1- الديوان العالى أو ديوان الخديوي. 2- ديوان الإيرادات. 3- ديوان الجهادية. 4- ديوان البحر. 5- ديوان المدارس ( المختص بالمدارس الابتدائية والتجهيزية والخصوصية ومطبعة بولاق وإدارة جريدة الوقائع المصرية ) 6- ديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية. 7- ديوان الفابريقات؛ أى المصانع.
وكانت تلك الدوواين هي المهد الأول لتطوير النظام النظاري أو الوزارى في مصر إذ إن رئيس الديوان كان يشغل منصب مدير عام الديوان وهو المنصب أو الوظيفة التى أطلقت عليه في قانون" السياستنامة" إلى أن تحول هذا المصطلح الوظيفى تدريجيًا إلى " ناظر الديوان".
ولقب" الناظر" هنا هو إشارة لأهم منصب رئاسى فى السلطة التنفيذية وليس له أى صلة بلقب الوزير من حيث اللغة ؛إذ إن كلمة( ناظر) تعود لأصل عربى بمعنى أشرف وأدار أما كلمة "وزير" فهي ترجع لأصل فارسي.
- إلا أن الأوربيين ربطوا بين الاثنين أشد الارتباط لاسيما فى تقرير مشهور أعده ( باتريك كامبل ) إلى وزير خارجية بريطانيا في يوليه 1840 بالاشاره إلى رؤساء الدوواين بأنهم نظار وهو ما جرى عليه الأمر واستقر به الحال بعد ذلك ( 630 1863 - 1879 ) - هذا وقد شهد عهد الخديوي إسماعيل تحول الدوواين العامة إلى نظارات التي شكلت في عهده نظارة الداخلية والحقانية والمالية والمدارس والأوقاف وغيرها من النظارات - على أن النظارات الرسمية والمسئولة في البلاد ظهرت تنفيذا ًللأمر العالى الصادر باللغة الفرنسية بشأن تشكيلها في 28 أغسطس 1878 والذي عهد فيه بهذا الأمر إلى نوبار باشا.
ومن أهم النظارات التي تم إنشاؤها في هذا العهد: - نظارة الحقانية التى تم إنشاؤها فى الفترة ما بين 1872 حتى 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التى أنشئت فى 1874. - نظارة الداخلية التى كانت تسمى سلفا ديوان الخديوي أو الوالي. - نظارة كانت تسمى بديوان الأمور الفرنجية. - نظارة الأشغال العامة المنشأة في عام 1864. - نظارة التجارة. - نظارة المالية.
ونتيجة التغير الوضع القانونى في مصر بعد إغلاق الحماية البريطانية عليها في 19 ديسمبر 1914 قد تم إطلاق مسمى الوزارات على (النظارات) فتحولت نظارة الحقانية منذ بدء نشأتها رسميًا في 1878 م إلى وزارة العدل في عام 1914 وحتى الآن.