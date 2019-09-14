مصر | بـ"9 كيلو بانجو".. سقوط تاجري "كيف" في دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"9 كيلو بانجو".. سقوط تاجري "كيف" في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام خلال حملة أمنية استهدفت مروجي المواد المخدرة بمنطقة الشعراء دائرة مركز شرطة دمياط، من ضبط (عاطل - مقيم بناحية الشعراء) وبحوزته ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالي).



وكما تم ضبط عاطل - مقيم بناحية الشعراء - سبق اتهامه في عدد 4 قضايا ما بين " مخدرات، آداب عامة، تبديد " وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالي - سلاح أبيض "مطواة".



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ونصت القوانين على معاقبة كل من يتاجر وبتعاطي المواد المخدرة، فهناك عقوبات تصل للسجن والغرامة، فيعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وتزاد العقوبة إلى مثلها الضعف إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.



لكن وفقًا للمادة 37 من القانون، فإنه يعاقب بالسجن المشدد (3: 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.، ويضم الجدول رقم 5 نبات (القنب "الحشيش" - الخشخاش "الأفيون").



أما عقوبة الاتجار فهي تختلف عن عقوبة التعاطي، فيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وفق المادة 34 من قانون المخدرات.

