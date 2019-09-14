شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: 8 ملايين جنيه لا تستطيع إخراج «ربع محمد صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن فريق غزل المحلة لكرة القدم لا يرضي المحلاوية.

وأضاف الوزير، خلال تفقده نادي غزل المحلة السبت: «الفريق مخصص له 8 ملايين جنيه، وأتحدى أي شخص يستطيع أن يقول أن هذا المبلغ يمكن أن يخرج ربع محمد صلاح».