شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رسائل الرئيس السيسي في المؤتمر الوطني الثامن للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والذي يقام بمركز المنارة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي كالتالي:

- لم تكن فكرة الإرهاب تنتشر وتنجح بهذا الشكل إلا في وجود دول تتبناها وترعاها من أجل تنفيذ مصالحها السياسية.

- التقدم التكنولوجي صعَّب من مهمة الوصول للمسؤول عن نشر الأفكار الإرهابية على شبكات الإنترنت والواقع الافتراضي.

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- الحراك الشعبي في عام 2011 أثر بشكل ما على مناعة الدولة في مواجهة الإرهاب.

- الإرهاب هو السلاح الوحيد القادر على تدمير مجتمع بالكامل كما حدث في بعض الدول الأخرى.

- تكلفة تغذية الإرهاب غير مرتفعة على عكس تكلفة القضاء عليه.

- المصريون ليس لديهم سوى خيارين: إما الاستسلام للإرهاب أو المواجهة والقضاء عليه.

- مصر لن تسقط أبدًا في وجود جيشها، رغم كل المحاولات لتدميرها.