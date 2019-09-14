شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الإرهاب في العالم وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ظاهرة الإرهاب يبدو أنها وحش وخرج عن سيطرة من أطلقوه، مضيفا في مداخلة خلال جلسة «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب السبت: «لا أخوف أحدا، لكن أنا أقول إن الظاهرة كما قيلت للأسف يبدو أنها وحش وخرج عن سيطرة من أطلقوه، ولا تنسوا أن هناك دولا ألهمتها الفكرة عامي 1992 و1993 وابتدت منذ ذلك الوقت أن تعمل وسائط للاتصال وتبني مع هذه الجماعات لكى تستخدمها بحيث يعطيها وزنا وثقلا حقيقيا في التأثير على المنطقة وعلى الساحة الدولية بشكل أو بآخر».

وتابع: «قيل أن هناك ربع مليون إرهابي وقيل العائدون منهم، وزملاؤنا رفضوا ذكر الدول التي قالت إننا استقبلنا جزءا ولم نستقبل جزءا آخر، لماذا؟، هل هم ليس لديهم ديمقراطية متقدمة جدا.. لا عندهم.. ليس لديهم إنسانية متقدمة للغاية.. عندهم، ليس لديهم تقدم علمي وإنساني وحضاري كبير للغاية..عندهم.. ليس لديهم برامج لمعالجة المسألة عندهم، لكنها فشلت، لأن هي وأنا آسف أقولكم.. صبغة يصعب إن ما كنش يستحيل تغييرها، وبالتالي قالوا إحنا لا هنستقبل لا المقاتل ولا أسرته نديكم فلوس، تحاكموهم تضعوهم في السجن، بس ما تموتهمش حاكموهم فقط.. إحنا في مصر بخير».