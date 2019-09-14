شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يزور «غزل المحلة»: «لعبت كرة حتى سن الـ17» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه «في نادي غزل المحلة ٣٥.. فدانًا الحالة سيئة بها خاصة الملاعب». وأضاف في تصريحات، السبت: «أعلم حال الملاعب لأني لعبت كرة قدم حتى سن ١٧ سنة». كان الوزير أجرى جولة لنادي غزل المحلة.

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