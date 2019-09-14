شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية تهاجم الحركة المدنية وتتهمها بتنفيذ مخططات الإخوان الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 40 حزبًا، رفضه لما ورد في بيان الحركة المدنية من مزاعم وادعاءات وصفها بأنها «كاذبة وغير صحيحة».

وقال التحالف في بيان، السبت، إن الحركة المدنية تنفذ استراتيجية ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار.

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وأكد التحالف أن بيان الحركة المدنية تضمن عبارات إخوانية غير صحيحة في ظل المناخ الديمقراطي الذي تعيشة الأحزاب السياسية، وأنها استخدمت عبارات الغرض منها الترويع والبطش وتحتوي على معلومات غير صحيحة نهائيًا.

وأشار التحالف إلى أن الأحزاب تمارس نشاطها بحرية تامة، مؤكدًا أن بيان الحركة المدنية يخاطب الخارج ولا يخاطب الشعب المصري الذي يقف مساندا لرئيس مصر وخلف جيشه وشرطته.

وتابع التحالف: «قضية خلية الأمل الأخيرة كانت تضم عناصر إخوانية وعناصر من الحركة المدنية التي كانت تستهدف النيل من أمن البلاد»، مؤكدًا دعمه ووقوفه خلف الدولة المصرية ومؤسساتها وجيشها وشرطتها في حربها ضد الإرهاب.