شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: بدء جمع المخلفات المنزلية في أوقات محددة بحي غرب كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة البيئة، ومحافظة كفر الشيخ، فعاليات تنفيذ مبادرة جمع المخلفات المنزلية في توقيت محدد يوميا بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، ضمن مبادرة تحسين منظومة الجمع والنقل للمخلفات بالمحافظة التي أطلقها كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذى تنفذه وزارة البيئة في المحافظات الأربع (كفر الشيخ / الغربية / اسيوط / قنا) للنهوض بمنظومة النظافة الجديدة.

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وانطلقت شارة البدء من حى غرب مدينة كفر الشيخ، والذى يضم ما يقرب من 1200 وحدة سكنية وتجارية، من خلال توعية المواطنين بجمع المخلفات المنزلية في أوقات محددة من الساعة 8 م وحتى الساعة 8 ص، بهدف الحد من تراكم القمامة والقضاء على المقالب العشوائية بالمحافظة، وذلك كنموذج تجريبي سيتم متابعته وتقييمه تمهيدا للتوسع في باقى أحياء ومدن المحافظة وتكوين مجلس أمناء بالمنطقة بمشاركة كل الأجهزة المعنية للأشراف على خدماتها.

جمع القمامة في كفر الشيخ

جمع القمامة في كفر الشيخ

جمع القمامة في كفر الشيخ

وأكدت د. ياسمين فؤاد على استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات التابع للوزارة للبدء في تنفيذ المبادرة، مع ضرورة تحقيق المشاركة المجتمعية للشباب والجمعيات الأهلية لتوعية المواطنين بدور المبادرة في الحد من تراكم المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة وحتى يشعر المواطن بالتغيير.

وتتضمن المبادرة إلى جانب الجانب التوعوي تقسيم مناطق الخدمة بالمحافظة وتوزيع المعدات والعمالة وتحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع برنامج للمتابعة، بالإضافة إلى خطة زمنية مقترحة للتنفيذ من خلال الإدارات المعنية ووحدات إدارة المخلفات الصلبة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.